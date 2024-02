Hein Vanhaezebrouck duwt vreugdetaferelen onder de mat na zege van KAA Gent: "Spelen met het mes op de keel"

De supporters van KAA Gent maakte er één groot feest van. Hein blijft echter Hein. Ondanks dat hij deze week jarig was blijft hij nuchter.

Eindelijk! Dat zal wel het gevoel zijn geweest bij iedereen van KAA Gent en in het bijzonder Hein Vanhaezebrouck. De eerste driepunter van 2024 was een feit. Het wedstrijdverslag vind je HIER.

Geen euforie bij Vanhaezebrouck

"Het was geen grootse partij, maar het merendeel van de partij hadden we onder controle", opent Vanhaezebrouck de persconferentie. "Dus ja, blijdschap en opluchting. Maar het is niet dat we in een supereuforische bende hebben die dan plotseling staat te springen en te dansen. Daarvoor zijn we te nuchter, denk ik, maar wel opluchting. Wij wisten dat dit de laatste kans was."

Het begint terug voor KAA Gent

"We hebben het een week verder geschoven en we gaan proberen van het nog verder te schuiven en we zien wel waar het eindelijk waar het zal stranden hé", blijft de Gentse trainer nuchter

Met het mes tussen de tanden

"We hebben gespeeld met het mes tussen de tanden, maar het gaat iedere week met mes op de keel zijn. Want als je volgende week weer verliest dan kan het weer over zijn. Dus we staan niet in een ideale positie. Dat hebben we in januari jammer genoeg weggegooid", een realistische Vanhaezebrouck.