Standard-coach Ivan Leko heeft nog moeilijke weken voor zich: "Dit is degradatievoetbal"

Standard heeft vrijdagavond met 2-1 verloren van KVC Westerlo. Ivan Leko was na afloop enorm hard voor zijn spelers.

Standard verloor vrijdag van KVC Westerlo nadat het net zijn eerste overwinning tegen OHL beet had. "Dit is degradatievoetbal", begon Ivan Leko over de prestatie van zijn ploeg. "Ik weet niet hoe vaak ik het nog moet zeggen. Jongens, Standard speelt degradatievoetbal. Zo is het gewoon. Dan moet je niet als Barcelona willen spelen."

"Als je zoals Barça speelt, heb je vertrouwen, breng je de bal in zones waar het spel moet versnellen. Ik heb heb vandaag geen enkele versnelling gezien. Dan vraag ik me af: ben ik dom of wat gebeurt er hier nu allemaal?", gaat hij verder.

Leko was bijzonder hard voor zijn spelers. "Als je tegen een ploeg speelt die druk zet dan wil je niet rond de eigen strafschopgebied staan. Wees niet naïef. Als die tweede goal niet viel op die manier, dan kwam die er 5 of 10 minuten later wel. Ze begrepen het spel niet in de tweede helft."