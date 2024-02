Extra domper voor degradatiekandidaat? "Wil optimistisch zijn, maar het ziet er serieus uit"

KV Kortrijk ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Union SG. Bovendien was er geen spoor van nieuwe aanwinst Haruya Fujii. Zien we de centrale verdediger nog terug de komende weken? De coach was duidelijk.

"Ik wil graag positief zijn", aldus coach Freyr Alexandersson op de persconferentie na de nederlaag tegen Union SG. "Maar we moeten realistisch zijn. Maandag volgt er een tweede opinie, maar het ziet er serieus uit." Haruya Fujii was een van de mannen die onder de nieuwe, IJslandse coach meteen furore maakte. De huurling van Nagoya Grampus speelde de voorbije vijf wedstrijden alle minuten en maakte zo in een maand liefst 450 speelminuten. Zien we Haruya Fujii snel terug bij KV Kortrijk? Tegen Union was er van hem echter geen spoor. “Ondanks zijn afwezigheid stonden we defensief goed opgesteld", was de andere centrale verdediger Joao Silva al bij al nog positief over de zaak. Hij kon ook moeilijk inschatten wanneer Fujii terug beschikbaar zal zijn. Mogelijk volgt er snel uitsluitsel over de situatie van Fujii bij Kortrijk. De Kerels kunnen de laatste vier wedstrijden én in mogelijk zes belangrijke wedstrijden tegen degradatie een speler als Fujii zeker gebruiken, anders moet Alexandersson andere oplossingen bedenken.