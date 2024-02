Lazare wint de Africa Cup: "Er werd ons allemaal een ongelofelijk cadeau beloofd"

Amani Lazare is opnieuw van de partij bij Union SG. Hij pakte met Ivoorkust de eindzege op de Africa Cup.

Het was een avontuur vol mirakels, zo noemt Amani Lazare het verhaal van de eindoverwinning van Ivoorkust op de Africa Cup.

“Ik besef het eigenlijk nog niet zo goed. Het is zot om met je land een prijs te pakken. Dat kunnen beleven met de fans maakt het alleen maar specialer”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Nochtans leek niets een eindzege aan te kondigen, want trainer Jean-Louis Gasset werd tijdens de groepsfase van het toernooi ontslagen. Bovendien kwam Ivoorkust ook geregeld op achterstand in zijn wedstrijden.

Een huis cadeau om de Africa Cup te winnen

In de finale mocht Lazare een minuut meespelen, in de halve finale een half uur. “Zeer emotioneel. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Jammer dat het zo snel voorbij was.”

Wat ook opvallend was, was de ontvangst in Ivoorkust zelf na de finale. “Eerst was er een parade door de stad. Daarna zijn we ontvangen door de president”, gaat Lazare verder.

En bij zo’n trofee hoort ook een mooi cadeau. “Iedereen keerde ook terug naar zijn eigen dorp om de trofee te tonen aan ouders, vrienden, aan iedereen eigenlijk. Het waren drie intense dagen. We hebben ook elk een huis gekregen. Of dat is ons toch beloofd. Alles wordt daarvoor nu in orde gebracht.”