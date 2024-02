🎥 Leuke beelden: Union SG geeft Afrika Cup-winnaar Lazare Amani warm welkom, al deelt die snel een steek uit aan Mohamed Amoura

Ivoorkust won de finale van de Afrika Cup met 1-2 van Nigeria. Sebastien Haller bezorgde zijn land de titel met het beslissende doelpunt in minuut 81. Ook de JPL was vertegenwoordig bij de kampioen.

Lazare Amani, speler van Union SG, mocht in de finale helemaal op het einde van de wedstrijd invallen. Na de overwinning bleef hij nog een tijdje in zijn thuisland om te vieren.

Zijn aanwezigheid werd duidelijk gemist bij Union want hij kreeg een warm welkom op de club. Nadien gaf hij een mini-speech. Hij gaf een steekje aan Mohamed Amoura die met Algerije al veel sneller dan verwacht werd uitgeschakeld: "Het spijt me, Momo".

The video you've all been waiting for! The Lazare Amani homecoming.



#AFCON2023 🏆🇨🇮🇨🇮🇨🇮 pic.twitter.com/MOcIHgyxeD