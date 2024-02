Voormalige smaakmaker KRC Genk moet naar de rechtbank trekken na beschuldigingen van aanrandingen

Een voormalige smaakmaker van KRC Genk zit in een lastig parket. Hij trekt naar de rechtbank nadat hij beschuldigd is van aanranding.

Het Franse persbureau AFP meldt dat Junya Ito zijn onschuld staande houdt en voor de rechtbank een schadevergoeding van ongeveer 1,2 miljoen euro eist. "Het is uiterst belangrijk zijn naam zo snel mogelijk te zuiveren. De carrière van een speler is kort", verklaarde de advocaat van de huidige speler van Stade Reims.

Onderzoek naar ex-Genk-speler Ito

Sinds 1 februari is er een onderzoek aan de gang naar handelingen die Ito gesteld zou hebben na een interland tussen Japan en Peru. In juni 2023 zou hij samen met een conditietrainer twee vrouwen hebben aangerand in een hotel in Osaka.

Dat hij nu zelf naar de rechter trekt, toont aan dat Ito de beschuldigingen ten stelligste ontkent. In ons land is de flankspeler vooral gekend vanwege zijn bijdrage aan het aanvallende spel van KRC Genk. Van januari 2019 tot juli 2022 droeg de Japanner het shirt van Genk.