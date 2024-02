Ondanks perfecte week en nieuwe zege is het nog niet goed genoeg voor Blessin

Na de knappe zege in Frankfurt afgelopen donderdag ging Union ook in de competitie met de zege lopen. Thuis werd er met 2-1 gewonnen van Standard maar de leider is heel kritisch voor zichzelf.

Na de match was het meteen duidelijk wat trainer Alexander Blessin vond van de prestatie van zijn team. Na affluiten verzamelde hij zijn troepen aan de middencirkel en begon hij een hevige tirade tegen de spelers.

Lat ligt hoger voor Blessin

"We hebben 55 goede minuten gespeeld, over de rest moeten we duidelijk nog eens praten", was Blessin streng voor de camera van Eleven Sports na de partij. "We hebben al enkele wedstrijden op een hoog niveau gespeeld en daar ligt mijn lat nu. Ik mag niet te kritisch zijn maar we moeten onze lessen trekken", aldus Blessin.

"Slechte 25 minuten"

De trainer had zijn mening duidelijk al doorgegeven aan zijn spelers want ook Sadiki besefte dat het einde van de wedstrijd niet van het hoogste niveau was. "We hadden geluk dat ze geen tweede keer scoorde", vond Sadiki. "De drie punten zijn op zak maar de laatste 25 minuten hebben we het niet goed aangepakt."

Verdediger Christian Burgess mocht tijdens de rust binnen blijven van Blessin en moest vanop de bank nagelbijten. "Maar we hebben standgehouden en daarom ben ik ook fier op de jongens op het veld. Het was zenuwslopend maar de zege is binnen", besloot de Engelsman.