Dimitri De Condé geeft toe dat Genk een grote fout maakte op transfermarkt

KRC Genk heeft altijd enkele goudhaantjes in zijn rangen. Maar soms loopt het fout en kan de club die niet aan boord houden.

KRC Genk probeert er alles aan te doen om sterkhouders en talenten aan boord te houden, maar soms gaat het ook eens mis. Zo ook met de transfer van Mika Godts naar Ajax. Zij konden het contract voor één miljoen euro afkopen.

“Wat ik, of wij, fout hebben gedaan is dat Mika in zijn laatste contractjaar zat”, vertelt Head of Football Dimitri De Condé in de podcast van MidMid. “Toen kwam Ajax met een aantrekkelijk aanbod. Ajax is een grote en prestigieuze club, wat het moeilijk maakte.”

Van die fout hebben de Limburgers volgens De Condé geleerd en zal dit in de toekomst nooit nog voorvallen, zo kan hij de supporters geruststellen.

Blessure voor Mika Godts

“We moeten ervoor zorgen dat spelers in hun laatste contractjaar niet in het eerste elftal worden opgenomen. We hadden gehoopt hem richting een contractverlenging te duwen, maar we waren daar te laat mee”, voegde De Condé toe.

Godts speelde dit seizoen al twaalf keer mee in de Eredivisie, maar komt ook nog in actie met Jong Ajax. Een dijblessure zorgde echter voor de nodige miserie dit seizoen.