Is Charleroi gered na eerste uitoverwinning? "Zo blijven we overeind"

Sporting Charleroi heeft vrijdag voor de eerste keer dit seizoen gewonnen op verplaatsing. Coach Felice Mazzu was na afloop enorm opgelucht.

De eerste uitzege van Charleroi dit seizoen was meteen een belangrijke. De club klom hierdoor uit de rode zone. De Zebra's staan nu net onder Westerlo.

Felice Mazzu was gelukkig met hoe zijn ploeg het deed vrijdag. "Deze overwinning voelt goed. We hebben af en toe geleden, maar we hadden een geweldige keeper en een beetje geluk vandaag - het is lang geleden dat ons dat is overkomen. De groep heeft er nog steeds zin in en dat hebben ze vanavond laten zien", vertelde hij.

De Charleroi-coach is zich ervan bewust dat in deze situatie punten boven mooi spel gaan. "Ik denk dat we in de tweede helft te veel gas teruggenomen hebben. We hebben het er in de rust over gehad, maar Westerlo zette veel druk. Ik wil niet te veel analyses maken, maar gezien onze situatie was het belangrijkste om de drie punten te pakken. Het was niet echt mooi, maar iedereen verdedigde geweldig. Zo blijven we overeind", besluit hij.