Riemer heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Ja, dat soort balbezit haat ik"

Brian Riemer kwam met een dubbel gevoel uit de kleedkamer naar de persconferentie. Blij met de drie punten, helemaal niet tevreden met de manier waarop Anderlecht zich presenteerde. En hij had er een verklaring voor.

De wedstrijd van zondag tegen Club Brugge speelde volgens hem nog mee. "We komen uit een geweldige week, want de sfeer was optimaal", aldus Riemer. "Maar voor de match tegen Eupen moest de mindset helemaal anders. Nochtans had niemand iets kunnen zeggen als we 2- of 3-0 voorstonden bij de rust."

Anderlecht voetbalde veel te steriel, veel te stereotyp. "Ik miste spelers die zichzelf wilden tonen. Die vooruit wilden voetballen, die een schot wilden wagen... Dat kreeg ik niet te zien. Al zijn er positieve zaken: Gattoni heeft getoond dat we op hem kunnen rekenen, Théo Leoni kon weer minuten verzamelen en we zagen de terugkeer van Delaney."

Vorige week was ik een genie om mijn wissels...

Maar daarnaast wist Riemer ook dat hij niet elke keer zal ontsnappen met dit soort voetbal. "Vandaag kregen we inderdaad een kleine waarschuwing en die moeten we meenemen. We hadden veel meer met de bal kunnen doen."

Anderlecht had dan wel balbezit, maar zonder gevaar. En dat haat Riemer. "Ja, dat klopt. Balbezit om het balbezit, daar heb je niets aan. Daar zit geen waarde in. Je moet kansen creëren.

Misschien had vroeger wisselen wel een oplossing geweest. "(lacht) Vorige week had ik geluk met mijn wissels en was ik een genie, de held! Deze keer word ik erom bekritiseerd. Zo gaat het in het voetbal."