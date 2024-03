Sardella doet opvallende bekentenis: "Ik mocht niet van de coach"

Killian Sardella is terug en heeft Louis Patris naar de bank verdreven. De rechtsachter staat echter op vier gele kaarten en kan dus nog voor het begin van de play-offs geschorst worden. Een gele kaart tegen Eupen had hem een schorsing in de play-offs kunnen besparen.

Als Sardella die vijfde pakt tegen Kortrijk mist hij meteen de eerste wedstrijd van de play-offs. Het leek er dan ook op dat hij hem op het einde van de match wou pakken tijdens een opstootje.

"Absoluut niet. Er staan nog twee wedstrijden op het programma, en ik wil geen kaart meer pakken. Er waren zelfs één of twee momenten waarop ik een overtreding had kunnen maken die een gele kaart waard zou zijn. Maar ik kreeg van de coach de opdracht om dat niet te doen."

En volgende week wou hij zeker niet missen, want dan staat RWDM op het programma. De ploeg waar hij deels opgeleid werd. "Zaterdagavond wordt een bijzondere wedstrijd voor mij. Ik speelde in mijn jeugd voor RWDM."

"Daarom zou ik graag zien dat ze gered worden. Er zijn slechts drie clubs in Brussel, en het is altijd leuk om een derby te spelen. Ik koester helemaal geen rivaliteit tegenover RWDM."

In het verleden verloren we deze wedstrijden

Over de wedstrijd zelf kon hij niet echt tevreden zijn. "We begonnen sterk en scoorden meteen een doelpunt. Na ongeveer vijftien minuten lieten we echter de controle over de wedstrijd wat vieren. Misschien verminderde de intensiteit van onze pressing een beetje", zocht hij naar een verklaring.

"Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Gelukkig behaalden we wel de overwinning, dat is het voornaamste. In het verleden verloren we dergelijke wedstrijden soms, maar nu slaagden we erin de drie punten binnen te halen. Bovendien is de clean sheet een extra motivatie."