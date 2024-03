32 jaar oud, maar speler van KAA Gent droomt van de Premier League: "Kasper Schmeichel deed het"

Kasper Schmeichel speelde lange tijd in de Premier League. Voor Daniel Schmidt van KAA Gent blijft dit zijn droom, ook al heeft hij zijn leeftijd tegen.

Daniel Schmidt blijft voor zichzelf doelen stellen en dromen. In een interview in WigWam, het magazine van KAA Gent spreekt de doelman over zijn blijvende droom om richting de Premier League te trekken.

Al heeft hij één ding ongelofelijk tegen en dat is zijn leeftijd. Schmidt is ondertussen immers al 32 jaar oud, wat de stap er zeker niet gemakkelijker op zal maken.

Schmidt is gelukkig bij KAA Gent

Bovendien heeft de doelman nog een contract voor de komende drie seizoenen bij de Buffalo's, maar de droom om naar Engeland te trekken wil hij nog altijd niet opbergen.

"Ik zal er dan nog niet te oud voor zijn. Kasper Schmeichel, nu bij Anderlecht, speelde op die leeftijd nog in de Premier League. Maar ik wil realistisch zijn", klinkt het in WigWam.

"In de Premier League spelen is voor de meeste Japanners een droom, voor mij ook. We zullen zien of dat nog haalbaar is. Voorlopig vind ik het al geweldig dat ik bij deze club mijn loopbaan een nieuwe boost mag geven!"

De Japanse doelman kwam in januari over van STVV.