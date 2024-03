De absolute exponent bij KV Mechelen: "Hij is tegenwoordig overal aanwezig"

KV Mechelen pakte een heel knappe overwinning tegen Cercle Brugge. De troepen van Besnik Hasi wonnen met 2-3 van Cercle Brugge.

Van een verrassing gesproken weer. KV Mechelen blijft vriend en vijand verbazen en zit ondertussen aan 20 op 24 zonder nederlaag in 2024. Malinwa is zo achtste, op amper één puntje achterstand van KRC Genk dat zesde is.

KV Mechelen stond op bezoek bij Cercle Brugge constant onder druk, maar het scoorde wel op de juiste momenten. Cercle Brugge blijft vijfde in de stand door het puntenverlies van KAA Gent en KRC Genk, maar toont dat het een heel moeilijk te bespelen ploeg is.

KV Mechelen kon dan weer rekenen op een ongelofelijke kapitein. “Schoofs is tegenwoordig óveral aanwezig en strooit met passes”, klinkt het bij Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Lot voor play-off 1 niet meer in eigen handen

Al heeft hij nu ook een pion voorin lopen die hij ongelofelijk goed kan bedienen. “Rond de zeventigste minuut verstuurde hij al een schitterende doorsteekbal naar Slimani die de beslissing had kunnen opleveren.”

Al is er richting volgend weekend wel slecht nieuws te rapen bij KV Mechelen. “Met breker Konaté achter zich op de zes – die volgende week weliswaar geschorst is – komen Schoofs’ voetballende kwaliteiten ontzettend goed tot zijn recht.”

KV Mechelen krijgt nog Westerlo en OH Leuven als tegenstanders, maar zelfs met een zes op zes is Malinwa afhankelijk van de andere resultaten om een plekje in de Champions’ Play-Offs te veroveren.