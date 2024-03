Hugo Broos kan als Technical Director aan de slag bij Club Brugge en... die functie heeft deze héél specifieke invulling

Hugo Broos wordt gelinkt aan een terugkeer naar Club Brugge. Het boegbeeld van blauw-zwart moet als Technical Director gaan werken. Maar wat houdt die functie precies in?

We schreven eerder al dat Club Brugge het vertrek van Vincent Mannaert wil opvangen met drie nieuwe functies: een Sports Director, een Director of Football en een Technical Director. Over die drie functies en de personen die aan de slag gaan kan je HIER meer te weten komen.

Hugo Broos is één van de kandidaten om Technical Director van Club Brugge te worden. Technisch directeur dus? Zo simpel is het echter niet. De West-Vlamingen hebben namelijk een eigen invulling aan de functie gegeven.

© photonews

Zo'n Technical Director moet de cultuur en spelstijl van Club Brugge bewaken. Dat doet de TD door mee op het trainingsveld te staan én het klankbord te zijn van de coach en sportieve staf. Met andere woorden: Broos is als vakman én boegbeeld van Club Brugge dé perfecte persoon voor de functie.

Wat houdt de functie van Hugo Broos bij Club Brugge in?

Het is dus niét de bedoeling dat Broos beslissingen gaat nemen over transfers of mee aan de onderhandelingstafel gaat zitten bij contractonderhandelingen. Dat deed hij in het verleden al eens bij KV Oostende. En dat was niet meteen een succes...