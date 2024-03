Spelers en coach Anderlecht vatten het bondig samen: "Als je iets wil winnen, moet het zo ook kunnen"

We durven zeggen dat iedereen wat meer verwacht had van Anderlecht na die vroege goal tegen Eupen. De 80 minuten die erop volgden waren echter bijzonder saai te noemen. Niet dat ze dat in Anderlecht aan hun hart lieten komen.

De Brusselaars ontsnapten zelfs nog twee-drie keer aan de gelijkmaker. Eupen eindigde de match met een hoger xG dan Anderlecht, wat op zich al opvallend is. Zoals Florian Kohfeldt aanhaalde: "We hadden de betere kansen, maar dat is het verhaal van ons seizoen. We maken het niet af", aldus de Duitse coach van Eupen.

Bij Anderlecht haalden ze de schouders eens op. Ze tarten al heel het seizoen de statistieken. "Die eerste 20-25 minuten waren goed", aldus Brian Riemer. "Daarna werden we te zenuwachtig en los je je eigen verwachtingen niet in. Maar er zit een echte winnaarsmentaliteit in deze groep."

"Als je de wedstrijd niet dood kan maken, moet je die 1-0 maar over de streep trekken. Als je iets wil pakken aan de top, moet je dit ook winnen. En dat deden mijn spelers perfect. Daarom ben ik ook trots op hen. We hebben nu 5 zeges na elkaar en zijn 17 matchen ongeslagen."

Debast: 'Over het algemeen speelden we een goeie match'

Zeno Debast ging akkoord met zijn coach. "Zelfs al was dit niet onze beste wedstrijd en was het niet echt opwindend, toch zou ik zeggen dat we goed waren wanneer het nodig was", aldus de verdediger. "Over het algemeen denk ik dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld."

Desondanks speelde Debast zelf weer een sterke individuele match, met de kapiteinsband om zijn arm. "Deze wedstrijd winnen als aanvoerder is prachtig. Ik droom daar al van sinds ik klein ben, het doet me plezier", besloot de Rode Duivel.