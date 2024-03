Anderlecht was geïnteresseerd, maar Jong Belgisch talent koos voor een andere uitdaging: "Een beter project voor mij"

Stanis Idumbo heeft deze winter Amsterdam verlaten om naar Sevilla te trekken. Hij had ook kunnen tekenen in België, maar gaf de voorkeur aan de Spaanse club.

Verschillende Belgische clubs hadden gehoopt Stanis Idumbo terug naar België te halen. Idumbo, opgeleid bij Brugge en Gent, was een van de grote talenten bij Ajax.

Ondanks de interesse van onder andere RSC Anderlecht en KAA Gent, heeft Idumbo besloten om bij FC Sevilla te tekenen. "Het project was gewoon beter voor mij daar", zegt hij bij La Dernière Heure. "Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt door hierheen te komen om mezelf te ontwikkelen."

Idumbo maakte aanvankelijk deel uit van het reserveteam van Sevilla, dat uitkomt in de vierde klasse, maar werd al snel opgenomen bij de eerste ploeg en zat de laatste 5 wedstrijden op de bank in La Liga.

"Ik denk dat ik binnenkort mijn debuut zal maken in het eerste elftal. Dat was het doel bij mijn komst hier en als dat bevestigd wordt, denk ik dat ik een betere voetballer kan worden in Spanje", besluit de ambitieuze jonge Belg.