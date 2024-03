Reguliere competitie nadert ontknoping: deze scheidsrechters fluiten belangrijke wedstrijden

KV Mechelen en KVC Westerlo trappen vrijdagavond de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie op gang. Nathan Verboomen zal hier fluiten met Wesli De Cremer als VAR.

Een dag later speelt KV Kortrijk thuis tegen Antwerp. Bert Put zal scheidsrechter zijn en hij wordt geholpen door Simon Bourdeaud'hui. Later op de dag trekt Cercle Brugge naar Charleroi. Lothar D'Hondt fluit deze partij met Brent Staessens die hem helpt als VAR.

Zaterdagavond volgt ook de Brusselse derby RWDM-Anderlecht. Hier zal Nicolas Laforge zijn scheidsrechterspak voor aantrekken. Jasper Vergoote zit in Tubeke dan.

Zondagnamiddag speelt KRC Genk tegen Standard. Jonathan Lardot zal hier fluiten met Bram Van Driessche die hem eventueel naar het scherm kan roepen. Club Brugge-OHL is voor Jan Boterberg met Lothar D'Hondt als VAR.

Erik Lambrechts werd aangeduid voor Union SG-KAA Gent. VAR van dienst is hier Lawrence Visser. KAS Eupen en STVV sluiten speeldag 29 af. Michiel Allaerts mag deze fluiten met Wim Smet die hem helpt als VAR.

