Totaal onverwacht: Speler van Lierse Kempenzonen in nationale selectie

Op de selectie van de Rode Duivels is het nog even wachten. Andere landen riepen nu al enkele spelers op voor de volgende interlandbreak.

In de week van 18 maart is het weer tijd voor de volgende interlandbreak. De Rode Duivels oefenen tegen Ierland en Engeland, maar ook andere landen hebben de nodige vriendschappelijke wedstrijden gepland.

Met Maxim Kireev is ook een speler van Lierse Kempenzonen uit de Challenger Pro League geselecteerd. Hij is geboren in Brussel en heeft dus de Belgische nationaliteit, maar draagt ook een Wit-Russisch paspoort.

De Wit-Russische selectie, die op trainingskamp is in Turkije, zal hij vervoegen na de wedstrijd van de Pallieters tegen FC Luik op 16 maart. Er worden oefenwedstrijden afgewerkt tegen Montenegro en Malta.

Half jaar zonder club

Het is zijn eerste selectie voor het A-elftal van Wit-Rusland. Eerder speelde hij wel al voor de U19. De pas 19-jarige Kireev speelt sinds vorige zomer voor Lierse Kempenzonen, waar hij vorig weekend tegen Francs Borains zijn eerste doelpunt scoorde.

Kireev speelde tot de U18 voor RSC Anderlecht, zat een half jaar zonder club, maar kon dan bij Lierse Kempenzonen een contract voor twee seizoenen tekenen.