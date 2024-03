Waarom de helft van de JPL-clubs KRC Genk en Standard mogen bedanken

Hoe zou de Jupiler Pro League eruit zien zonder de keepersopleidingen van Racing Genk en Standard? Op sportief vlak zou het in ieder geval een heel ander beeld geven: 8 van de 16 starters in doel bij de JPL-clubs zijn opgeleid bij Genk of Standard.

We weten dat de opleiding van Racing Genk op het gebied van doelmannen synoniem staat voor absoluut topniveau. Thibaut Courtois is daar het beste voorbeeld van, de beste doelman ter wereld en de held van de Rode Duivels tot vorig jaar. En zelfs nu Courtois niet mee zal gaan naar het EK kan een ander Limburgs jeugdproduct, Koen Casteels, het Belgisch doel verdedigen op het EK 2024. Ook bij Racing Genk hebben ze momenteel een speler die door sommigen wordt gezien als de toekomst van de nationale ploeg: Maarten Vandevoordt. Ook hij werd groot bij Genk, net als een paar anderen in onze competitie, inclusief Nordin Jackers, tijdelijk nummer 1 bij Club Brugge. Standard en Genk, beste leveranciers van doelmannen? Een ander uitstekend voorbeeld is Gaëtan Coucke, die er even over deed om zich buiten Limburg te ontplooien maar al op jonge leeftijd in de Champions League stond. Op 25-jarige leeftijd lijkt de doelman bij KV Mechelen zijn draai te hebben gevonden. Zijn contract loopt af in juni volgend jaar, dus hij zou een nieuwe stap kunnen zetten. Tot slot zijn er nog twee doelmannen uit de Jupiler Pro League gevormd bij Racing Genk respectievelijk een jongeling en een veteraan: Tobe Leysen (21 jaar, OH Leuven), die zelfs op de radar staat van... Inter Milan, en Sinan Bolat (35 jaar, KVC Westerlo), waarbij je bijna zou vergeten dat hij gevormd werd bij KRC voordat hij in 2009 naar Standard trok. En toen hij naar Luik verhuisde, sloot hij zich aan bij een club die ook bekend staat om zijn goede doelmannen. Anthony Moris, de nummer één bij Union Saint-Gilloise, werd opgeleid bij de Robert-Louis Dreyfus academie zonder ooit echt een kans te krijgen bij Standard. Drie doelmannen die in doel starten in de Jupiler Pro League hebben genoten van een opleiding bij Standard: Moris, Lucas Pirard (KV Kortrijk) en natuurlijk, Arnaud Bodart. Met 8 van de 16 basisdoelmannen in de Jupiler Pro League die zijn opgeleid bij Genk en Standard, kan worden gezegd dat deze twee ploegen een belangrijke invloed hebben gehad op het Belgisch voetbal. En dat zal zeker niet snel veranderen!





