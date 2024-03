Wesley Sonck ziet tal van mogelijkheden na twee strafschoppen op de voorbije speeldag

De scheidsrechters en de VAR lagen afgelopen weekend meer dan ooit onder vuur. Alles draaide om enkele strafschoppen die werden toegekend.

Pieter Gerkens van KAA Gent en Yira Sor van KRC Genk veroorzaakten afgelopen weekend door hands een strafschop, maar bij beide penalty’s werden enorm veel vraagtekens gesteld.

Ook Wesley Sonck liet zich in Extra Time uit over deze twee strafschoppen. Hij is ervan overtuigd dat dit door niemand die in het voetbal betrokken is als een strafschop wordt ervaren, maar toch worden die door de scheidsrechter en de VAR gegeven.

Trainen op aangeschoten hands

“Ik vraag me af hoe je dan moet verdedigen. Je moet al als een pinguïn met je armen langs je lichaam staan. Moet je dan ook nog springen als een pinguïn?”, vraagt Wesley Sonck zich na het zien van de beelden met Gerkens in de hoofdrol af.

Ook bij de strafschop die Sor tegen krijgt heeft de analist meer dan twijfels. “Ook deze penalty zou ik niet fluiten, ook al vind ik het méér strafschop dan de vorige”, valt collega Filip Joos in.

Als dit consequent als strafschop wordt gefloten dan vreest Wesley Sonck dat spelers daar specifiek op zullen trainen. “Ik denk dat dit is waar we naartoe gaan: dat spelers gaan proberen om van kortbij op de arm te mikken”, is hij heel erg duidelijk.