Anderlecht-speler was volledig overdonderd en bedankt fans uit heel zijn hart: "Nooit in mijn leven had ik dit verwacht"

Anderlecht heeft Killian Sardella gemist toen hij geblesseerd aan de kant stond. De rechtsachter kwam tegen Club Brugge echter weer in de basis te staan en kreeg tijdens zijn wederoptreden in het Lotto Park een open doekje van het hele stadion. Kippenvel op de armen bij het jeugdproduct.

Sardella is immers niet altijd zo geliefd geweest. In zijn beginjaren was hij dikwijls kop van jut bij de fans. Nadat hij een fysiek probleem aan zijn benen operatief liet oplossen, ging het echter exponentieel naar boven met zijn prestaties.

Sardella is intussen onmisbaar geworden en de nog steeds maar 21-jarige verdediger is geliefd bij de supporters. Dat bewezen ze afgelopen zondag ook. Hij sprak erover in de podcast van RSCA op Mauve tv.

"Als ik hoor dat het publiek mijn naam begint te schreeuwen... Ik ga niet liegen: als je me dat drie jaar geleden had gezegd, dan had ik 'nooit van mijn leven' gezegd", aldus een emotionele Sardella.

"Toen ik terugkwam uit blessure en op het veld kwam... Eerlijk? Ik verwachtte me er echt niet aan. Dat heeft me echt iets gedaan. Ik kan het zelfs niet beschrijven. Ik heb tegen mezelf gezegd: ik kom van ver. En dat heeft me héél veel plezier gedaan."