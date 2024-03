En waarschijnlijk straks nog een kalenderwijziging voor laatste speeldag: ook deze match kan nog verzet worden

Vandaag werd al beslist dat Anderlecht-Kortrijk van de laatste speeldag verzet wordt naar zaterdag 20u45. Rechtenhouder Eleven/DAZN zou echter graag nog andere matchen - waar er geen belang meer in is - verplaatst zien worden.

Dat is al mogelijk het geval voor Standard-Eupen. Na de overwinning van de Rouches tegen Gent afgelopen weekend moet er al veel foutlopen als ze nog in de Play-downs terecht willen komen. Eupen is dan weeral zeker van zijn plaats in die Play-downs.

Op 10 maart reist Standard naar Genk. Een resultaat dat het schema van de laatste wedstrijd van de Rouches, thuis, kan veranderen.

Alle wedstrijden worden normaal gezien gespeeld op zondag 17 maart om 18u30, maar Eleven/DAZN wil dat omwille van de organisatie en de spreiding liever niet. Daarom zou de match - als er geen sportieve inzet meer is - verplaatst worden naar zaterdag 16 maart om 18u15.

Bovenaan de ranglijst hebben Union Saint-Gilloise en Anderlecht al hun ticket voor de Champions' Playoffs veiliggesteld, met nog twee speeldagen te gaan. Club Brugge en Antwerp zijn dichtbij het bevestigen van hun ticket, terwijl Cercle, Genk, KAA Gent en KV Mechelen nog steeds in de race zijn.