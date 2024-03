Het gaat niet goed met voormalige wereldster en notoire 'bad boy': "Kan janken om wat ik mezelf en andere mensen aangedaan heb"

Paul Gascoigne was ooit een heel begenadigd voetballer. Kon alles met een bal, maar viel vooral op door zijn fratsen naast het veld. Soms kon hij zich opladen en dan was zijn genie te bewonderen. Na zijn carrière ging het echter helemaal bergaf.

In een interview met de podcast 'High Performance' geeft de nu 56-jarige ex-middenvelder aan wat de alcohol allemaal teweeg bracht in zijn leven. “Ik kan wel janken als ik nadenk over wat ik mezelf en andere mensen heb aangedaan", zucht hij.

Vandaag heeft hij zelf geen eigen huis meer en hij verblijft in de logeerkamer van zijn manager, Katie Davies. “Vroeger was ik een vrolijke dronkaard, maar nu niet meer”, zegt hij. “Tegenwoordig ben ik een triestige drinker. Ik ga niet meer uit om te drinken. Ik drink binnen. Alleen.”

“Mensen kennen Paul Gascoigne, maar niemand kent Gazza”, ging hij verder. “Zelfs ik ken Gazza soms niet. Ik ben jarenlang down geweest. Door een blessure aan mijn ligamenten verloor ik vier jaar van mijn voetbalcarrière."

"Anders had ik de 100 caps (voor Engeland, red.) gehaald. Maar ik probeer niet al te depressief erover te doen. De wereld is al depressief genoeg. En als ik echt heel erg down ben, dan begin ik net te drinken om mezelf op te vrolijken.”