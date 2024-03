KV Kortrijk ziet redenen genoeg om te geloven in een stunt tegen Royal Antwerp FC

KV Kortrijk won vorig weekend van RWDM. Dat, gecombineerd met enkele andere factoren, doet hen volop geloven in een stunt tegen Royal Antwerp FC.

KV Kortrijk doet het sinds de coacheswissel bijzonder goed. De zege tegen RWDM heeft voor veel vertrouwen gezorgd. Zaterdag komt regerend landskampioen en bekerwinnaar Royal Antwerp FC over de vloer.

De West-Vlamingen geloven alvast in een stunt en halen de thuiswedstrijd van vorig seizoen er bij op de website van de club. “Remember 2 oktober 2022. Antwerp FC was de ongeslagen leider toen het op bezoek kwam naar het Guldensporenstadion. Uitslag: 2-1. Want alles kan!”, is men heel erg duidelijk bij KV Kortrijk.

Didier Lamkel Zé, jawel, scoorde toen het openingsdoelpunt, Selemani dikte aan tot 2-0. Vincent Janssen zorgde voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Antwerp niet.

Maar één speler meer over van toen

“Het is opmerkelijk dat niemand van het elftal dat toen startte een seizoen later nog voor KV Kortrijk speelt. Niemand, uitgezonderd Felipe Avenatti die zich vorige zondag ook al outstanding toonde tijdens het gewonnen duel met RWDM”, klinkt het nog.

Een nieuwe stunt, daar geloven ze bij Kortrijk duidelijk in. De cijfers liegen er volgens de club niet om. “Vier keer van de acht recente duels wonnen de Kerels in het Guldensporenstadion”, gaat men verder.

“Antwerp FC was dit seizoen zeker niet onklopbaar buitenshuis. Het verloor bij Anderlecht, Charleroi, Club Brugge, Genk en… Eupen. KVK is na de winst tegen RWDM weer ‘in the mixer’ zoals Freyr Alexandersson dan zegt.”

Elk punt is in deze situatie dan ook meer dan welgekomen, al wordt dat met Antwerp en Anderlecht niet eenvoudig.