🎥 Zelfs een dikke voedingskabel doorgebrand: het Lotto Park stond gisteren in brand

Union-Fenerbahçe stond bij affluiten al in vuur en vlam. Na het eerste fluitsignaal kwam er een regen van vuurwerk neergevallen op het veld vanuit het bezoekende vak.

Het begon al voor de wedstrijd. De spelersbus van Fenerbahçe moest om veiligheidsredenen parkeren voor de hoofdingang. Gevolg: honderden Turkse fans verzamelden zich voor de hoofdpoort en de ordediensten sloten die af, waardoor alle VIP's (en journalisten) een andere ingang moesten zoeken.

Of wachten voor de poorten tot die weer open gingen. Intussen ontaardde het ook in een verkeerschaos in de straten van Anderlecht. Mensen die de parkings wilden bereiken stonden tot een uur stil.

En dan moest de match nog beginnen. De Turkse fans hadden een indrukwekkende hoeveelheid aan Bengaals vuur en vuurwerk het stadion ingesmokkeld.

Dat belandde op het dak dat Anderlecht installeerde om de rolstoelgebruikers die daar zitten te beschermen. Maar ook op de LED-verlichting die beschadigd werd. En er brandde een dikke voedingskabel van de elektriciteit door.

Fenerbahçe zal wel een boete krijgen van de UEFA, maar de kosten aan het Lotto Park zullen op de nek van Union SG vallen...