Union SG-coach Alexander Blessin zit met zorgen voor wedstrijd tegen KAA Gent

Union Saint-Gilloise heeft donderdag een grote nederlaag geleden tegen Fenerbahçe (0-3) in de Conference League en zal snel de knop moeten omdraaien. Deze zondag ontvangen de Brusselaars KAA Gent.

Zoals Alexander Blessin al vertelde tijdens zijn persconferentie na de wedstrijd, moet Union zich concentreren op de competitie en de beker.

Union is momenteel alleen (en ruim) leider van de Jupiler Pro League. Ze willen graag hun voorsprong zo groot mogelijk maken voor het begin van de play-offs. Dat terwijl KAA Gent dat zijn seizoen wil redden door een plaats in de top zes te veroveren.

Problemen voor Alexander Blessin: coach moet puzzelen

Voor deze wedstrijd zal Union het opnieuw zonder Mac Allister moeten doen. "Hij zal niet terug zijn voor KAA Gent. Ik hoop hem in de groep te hebben voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe of Antwerp", legde Blessin uit tijdens de persconferentie volgens La Dernière Heure.

Kevin Rodriguez is ook nog niet hersteld, terwijl Fedde Leysen out is tot het einde van het seizoen.

Maar dat is niet alles: Union vreest ook dat Ross Sykes geblesseerd is aan de adductoren. "Hij had nog niet zo lang geleden hetzelfde probleem. Hij wordt behandeld en we zullen zien hoe hij reageert. Het lijkt niet al te ernstig, maar we zullen zaterdag pas meer weten", besluit Blessin.