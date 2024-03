🎥 Opvallend: Jan Vertonghen duidelijk niet akkoord met beslissing van scheidsrechter... om Anderlecht strafschop te geven

Zaterdagavond neemt Anderlecht het op tegen RWDM. Bij een 0-2 tussenstand in het voordeel van Anderlecht kreeg paars-wit een opmerkelijke penalty.

Het liep in de eerste helft niet geweldig goed voor RWDM. Na 18 minuten stond het al 0-2 voor Anderlecht, de doelpunten vielen redelijk makkelijk binnen bij de thuisploeg.

Vlak voor het halfuur kregen we een opmerkelijk moment te zien. Jan Vertonghen stond op het punt het strafschopgebied van RWDM te verlaten, maar werd door Sousa langs achter aangetikt. Scheidsrechter Nicolas Laforge twijfelde niet en wees naar de stip.

Opvallend was dat Jan Vertonghen meteen gebaarde dat het geen strafschopfout was. Hij was eerlijk en vond niet dat Laforge een strafschop moest fluiten.

De VAR vond echter van wel en riep de scheids niet terug. Kasper Dolberg pakte het cadeautje uit en trapte de 0-3 tegen de touwen.