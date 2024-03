KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson waarschuwt Antwerp en heeft mooie woorden voor supporters

KV Kortrijk neemt het zaterdag op tegen Antwerp. KVK-coach Freyr Alexandersson waarschuwt zijn tegenstander al.

KV Kortrijk is al zeker van de play-downs, maar wil nog zo veel mogelijk punten sprokkelen voor die beginnen. Tegen een ploeg als Antwerp zal dat zeker niet gemakkelijk worden. "Ze beschikken over een uitstekende selectie, dat ziet iedereen", begint coach Freyr Alexandersson bij Het Nieuwsblad.

"Ze hebben niet veel nodig om te scoren, maar het is morgen aan ons om daar wat tegenover te zetten. Antwerp weet hoe het wedstrijden moet winnen", gaat hij verder.

"Morgen gaat niemand ervan uit dat we de drie punten kunnen pakken, maar waarom zouden we niet kunnen winnen?", waarschuwt hij zijn tegenstander.

"We moeten slim tegen hen spelen. Die 6-0 van in het begin van het seizoen is al lang vergeten. We willen een ander gelaat tonen." De coach van de Kerels heeft ook nog wat mooie woorden voor zijn supporters.

"Met de steun van onze fans komt het zeker goed. Ik herhaal nog eens: ze zijn de beste. Vorig weekend scoorde RWDM de 1-1 en toch bleven ze verder zingen, dat noem ik echte fans. We willen na de wedstrijd opnieuw met hen vieren", besluit Alexandersson.