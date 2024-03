Zoveel verdiende Toby Alderweireld aan zijn passage in 'De Slimste Mens'

De tijd dat voetballer zich enkel met voetbal bezighielden is al lang voorbij. Dat geldt niet in het minst voor Toby Alderweireld.

Elk jaar maakt Erik Van Looy het nodige werk om enkele straffe namen naar ‘De Slimste Mens’ te lokken. Ook vorig jaar ging hij daarin graag heel ver. Iemand die al jaren op zijn lijstje stond was Toby Alderweireld van Royal Antwerp FC.

En de kathedraal van The Great Old zegde toe, tot grote vreugde van Van Looy die een absolute Antwerpsupporter is. Al zal de verdediger van Antwerp daar helemaal niet rijk van worden, zo laat strafpleiter Omar Souidi weten.

375 euro voor een aflevering van ‘De Slimste Mens’

Hij is al jaren de man met heel veel ervaring in het mediarecht. Als manager heeft hij ook enkele BV’s onder zijn hoede. Vroeger werd er nog vlot 1.000 euro of meer gegeven voor deelname aan een aflevering, maar dat is niet meer zo.

Het Laatste Nieuws schrijft dat iemand met de reputatie van Alderweireld in ieder geval minder dan 500 euro krijgt, wellicht om en bij de 375 euro per aflevering. Alderweireld zat maar twee keer in het programma, een fortuin leverde dat dus zeker niet op, maar trainer Mark van Bommel kon er wel mee lachen.

Alderweireld runt ondertussen samen met een partner zijn eigen gin-merk, waardoor hij zich al perfect aan het voorbereiden is op het leven na het voetbal. De Gouden Schoen ligt nog tot midden 2025 onder contract op de Bosuil.