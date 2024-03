Anderlecht-middenvelder kon er nog om lachen: "Tegen mijn 35ste zit ik in een rolstoel"

Thomas Delaney staat eindelijk weer op het veld bij Anderlecht. De Deen, die in sommige wedstrijden wel degelijk gemist werd, is aan het opbouwen naar de play-offs. Over dat systeem had hij wel nog het een en ander te zeggen.

Maar eerst over zijn blessure... Die nam langer dan verwacht in beslag. "Ik weet niet juist wat er gebeurd is", aldus de middenvelder. "Mijn schouder ging 10 weken duren en ik stond er na 8 weken. Nu ging het 8 weken duren en sta ik er na 10... You win some, you lose some."

Eén journalist had het lef om op te merken dat Delaney oud wordt. "(lacht) Ik ben oud sinds november, zo voel ik me", knipoogde hij. "Ik had mijn schouder in september en dan ging het snel. Aan dit tempo zit ik tegen mijn 35ste in een rolstoel", grapte hij.

De laatste weken hield Brian Riemer hem wel op de bank. "Ik heb veel gesproken met Brian. Het is anders dan een blessure van vier weken. Je moet die anders aanpakken. Je zou het altijd wat meer kunnen pushen."

"Ik moet klaar zijn tegen de play-offs. Het is dus opbouwen. Of ik naar de nationale ploeg zal trekken? Vraag het me dinsdag eens, dan komt de selectie."

En daarna de play-offs, een systeem dat nieuw is voor hem. "In Denemarken hebben we ook play-offs. Ik ken het systeem in België, maar ik begrijp het niet. De punten delen... Dat is toch te zot voor woorden? Maar goed, het zijn de regels. Het is wat het is. Wel speciaal... maar deze keer is het in ons voordeel."