Hoe lang blijft El Hadj ontevreden op de bank zitten bij Genk? Eén factor lijkt hem in Genk te houden

Hij komt amper aan speelminuten maar tegen Standard was hij met een doelpunt wel van cruciaal belang voor Racing Genk. El Hadj heeft enkele lastige weken achter de rug maar hoopt zich toch opnieuw te kunnen tonen.

Van weinig speelminuten naar... weinig speelminuten

De 21-jarige Anouar Ait El Hadj is vorig jaar vertokken bij Anderlecht in de hoop dat hij meer speelminuten zou vergaren bij Racing Genk. Met 204 minuten uit 38 duels is het hem nog niet gelukt om zijn stempel te drukken in Limburg.

"In het voetbal kan het snel keren, je moet klaar staan wanneer je je kans dan toch krijgt", vertelt El Hadj ons na de gewonnen wedstrijd tegen Standard. "Ik ben blij dat ik die kans kreeg na een lastige periode zonder al te veel speelminuten en nog blijer dat ik ook kon scoren. Ik praat niet veel met de coach maar hij maakt zijn keuzes en die moet ik respecteren."

Band met El Khannouss

Wie er ook blij is dat zijn maatje op het scorebord is gekomen, is Bilal El Khannouss. Samen delen ze een nationaliteit en paars-witte opleiding, wat sneller een band schept. "Ik probeer hem altijd te pushen naar het maximum van zijn kwaliteiten en vandaag wordt hij beloond voor zijn harde werk", aldus El Khannouss.

"Hij heeft enorm veel kwaliteiten en als je niet op het veld staat, moet je er alles aan den om er wel op te komen. Het waren enkele lastige weken voor hem, ik breng veel tijd met hem door. We willen samen winnen en ons ook amuseren", vertelt El Khannouss over de band tussen hem en El Hadj.

(Nog) niet vertrekken

Misschien is El Khannouss wel de reden dat El Hadj niet te veel aan een vertrek denkt. "Ook afgelopen mercato niet", pikt El Hadj in. "Ik heb nood aan spelen maar wil hier nog voor mijn kans gaan in Genk. Ik voel me nog goed in de groep. En mijn band met El Khannouss, die is heel goed. We zijn meer dan gewoon vrienden", besluit hij.

Komende zomer lijkt El Khannouss te kunnen vertrekken bij Racing Genk. Zal El Hadj dan ook Genk verlaten of het gat dat El Khannouss achterlaat opvullen? Het wordt een wait and see.