Javier Tebas, baas van La Liga, moeit zich met transfer van superster: "Ik ben 99 procent zeker!"

De Spaanse competitie heeft er altijd baat bij dat er een nieuwe superster landt. Na het vertrek van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo hebben ze daar al een tijdje nood aan. Javier Tebas, de baas van La Liga, weet nu met quasi zekerheid dat die er deze zomer komt.

De voorzitter van La Liga, Javier Tebas, heeft verklaard dat Real Madrid aan het einde van het seizoen Kylian Mbappé zal aantrekken.

Tebas vertelde aan Movistar+: "Ja, ik ben er praktisch van overtuigd. Het lijkt nu zeker dat hij zijn carrière niet zal voortzetten bij PSG en er zijn weinig Europese teams die zich hem kunnen veroorloven."

"Bovendien, als we bedenken dat de Engelse markt vertraagd is, wijst alles erop dat zijn toekomst bij een Spaans team ligt. En in Spanje heeft alleen Real Madrid de mogelijkheid om hem te kopen."

"Ik zou bijna zeggen dat het een zekerheid is. Ik geef hem meer dan 99% kans dat hij vanaf volgend seizoen voor Real Madrid zal spelen."

Dat nieuws doet natuurlijk al een tijdje de ronde, maar bij geen van de twee ploegen wilden ze het bevestigen. Tebas hoopt trouwens dat ze nog meer topspelers kunnen strikken.