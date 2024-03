Ronny Deila bijzonder lovend voor sterkhouder van Club Brugge: "Hij is een legende"

Club Brugge heeft met 3-1 gewonnen van OH Leuven, maar overtuigde opnieuw niet. Coach Ronny Deila haalde nadien wel de loftrompet boven.

In de eerste helft speelde Club Brugge opnieuw niet goed tegen OH Leuven. Het kwam na een halfuur zelfs 0-1 achter na een kopbalgoal van Pletinckx. Na een blunder van doelman Leysen kwam Club weer op gelijke hoogte.

Met een goal van Vanaken op vrije trap en twee minuten later scoorde Meijer al de 3-1. Daarmee was de wedstrijd ook gespeeld. "We speelden goed georganiseerd, hadden controle, speelden goed samen en toonden veel discipline. Dat geeft vertrouwen", was Deila toch tevreden.

Club Brugge plaatste zich dankzij de zege voor de Champions' Play-offs. "Het enige wat nu telt is goede prestaties en resultaten neerzetten. En de dingen in het juiste perspectief plaatsen", zei de Noor nog.

Hans Vanaken is een legende

Kapitein Hans Vanaken was opnieuw belangrijk voor Club Brugge. Hij scoorde al zijn tiende goal van het seizoen, over alle competities bekeken. Ook Ronny Deila beseft dat Vanaken bijzonder belangrijk is voor zijn ploeg.

"Hij is een legende van Club Brugge, samen met Simon Mignolet. Zeker van deze generatie. Ik ben heel erg blij met spelers als hem in de ploeg. Hij is een grote speler, niet alleen letterlijk", was Deila erg lovend.