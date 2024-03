Deze Jonge Duivel zal Anderlecht nooit vergeten, al speelt hij nu bij andere JPL-club: "Toen ik op Neerpede aankwam, wist ik het"

Kazeem Olaigbe speelt sinds dit seizoen weer in België. Hij werd door Cercle Brugge gehaald bij Southampton, al begon alles bij Anderlecht voor hem.

Op 21-jarige leeftijd heeft Kazeem Olaigbe al heel wat meegemaakt. Vertrokken bij Anderlecht op 16-jarige leeftijd, vervolgde de linkerflank zijn opleiding bij Southampton, dat hem uitleende aan Ross County en Harrogate Town. Vorige zomer keerde de jongeman terug naar België met een transfer naar Cercle Brugge.

Op de website van de KBVB sprak de Jonge Duivel over zijn eerste kennismaking met de bal: "Mijn vader was een aanvaller of nummer 10. Hij heeft niet professioneel gespeeld, maar scoorde vaak. Ik denk dat hij misschien het talent aan mij heeft doorgegeven."

Kazeem Olaigbe herinnert zich Anderlecht

Maar het was bij Anderlecht dat de zaken serieus begonnen te worden: "Toen ik naar Neerpede ging, wist ik het. We trainden elke dag. Toen dacht ik: 'Ja, dit wordt mijn beroep, dit is wat ik mijn hele leven wil doen'.

Vandaag maakt Kazeem Olaigbe deel uit van de Belgische U21, waar hij al drie keer heeft gescoord tijdens de kwalificatiecampagne voor het EK: "We zijn een hechte groep", zegt Olaigbe. "We kennen elkaar al lang, dus alles verloopt goed".