OH Leuven moet winnen tegen KV Mechelen, maar zit met een groot probleem

OH Leuven speelde afgelopen zondag goed tegen Club Brugge, maar verloor toch. Tegen KV Mechelen moet er nu absoluut gewonnen worden.

In het eerste halfuur was OH Leuven de betere ploeg tegen Club Brugge, vond trainer Oscar Garcia. Ongelijk had hij wellicht niet. Maar toch moest OHL met lege handen weer naar huis, na drie tegengoals waarbij doelman Leysen in de fout ging.

Ewoud Pletinckx had OHL na een halfuur op voorsprong gebracht met een kopbal. Zijn derde doelpunt van het seizoen, zijn tweede in drie wedstrijden. Na de rust kreeg OHL nog dé kans op de 1-2, maar Braut Brunes miste onbegrijpelijk.

Met twee goals in vijf matchen vindt OHL moeilijk de weg naar doel. "Dat is inderdaad een probleem. Kansen krijgen en benutten is moeilijk", zegt Pletinckx. Toch houdt hij de moed erin voor de laatste wedstrijd tegen Mechelen.

OHL moet winnen tegen KV Mechelen

Er moet absoluut gewonnen worden, om de Relegation Play-off te vermijden en dan mogen Charleroi of Westerlo geen punten pakken. Het wordt dus alles of niets. "Er zit niks anders op dan volgende week vol voor de winst gaan."

Tegen de ploeg die 23 op 27 pakte, wordt dat wel moeilijk. "Mechelen ligt ons wel (Leuven won drie van de laatste vier wedstrijden, nvdr.) en zij moeten ook winnen. Het zal hoe dan ook een geladen en mooie match worden."