En plots gaat het snel bij Antwerp? "Grootmacht zit achter Keita en ... Ilenikhena aan"

Dé man waar we de voorbije maanden allemaal naar kijken in de Jupiler Pro League? Dat is het 17-jarige toptalent George Ilenikhena. Hij scoorde ook op bezoek bij KV Kortrijk een levensbelangrijk doelpunt en lijkt niet lang in België te houden te zijn.

Royal Antwerp FC betaalde afgelopen zomer zo'n zes miljoen euro aan het Franse Amiens voor de piepjonge George Ilenikhena. En dat lijkt een absolute voltreffer te zijn geweest voor The Great Old, dat sneller dan verwacht zou kunnen cashen op hem. Er is volgens Sacha Tavolieri namelijk al grote interesse vanuit Engeland voor de 17-jarige Fransman. Met name Manchester United zou er de jongeling graag willen bijhebben, gaf hij toe aan Wait&See. En het zou daar niet bij blijven. The Mancunians zien namelijk ook wat in Mandela Keita. Daarmee zouden ze liefst twee spelers willen wegkapen bij The Great Old. Benieuwd hoeveel miljoenen stamnummer 1 zou kunnen vangen voor Ilenikhena. Antwerp heeft/had geld nodig Die kreeg afgelopen weekend nog een open doekje van zijn coach Mark van Bommel en ook alle analisten zijn het erover eens: het goudhaantje is er eentje om in de gaten te houden bij Antwerp. En hij zal er niet lang lopen. Over bedragen werd nog niet gesproken, maar afgelopen winter verkocht Antwerp ook al deels uit noodzaak Arthur Vermeeren. Voor het juiste bedrag lijken dus ook Keita en/of Ilenikhena komende zomer te kunnen verkassen.