STVV-supporters gaan actie ondernemen tijdens wedstrijd tegen Club Brugge uit protest

De supporters van STVV werden onlangs door de eigen club gestraft. Dit seizoen zijn er geen grote vlaggen en tifo's meer welkom.

Naar aanleiding van de brand aan Tribune Noord bij het 100-jarig bestaan van STVV, heeft de club ingegrepen.

"Alle voorbereidingen van die festiviteiten gebeurden in overleg. Maar tifo’s werden als dekmantel gebruikt, er werd vuurwerk binnengesmokkeld, wat uiteindelijk voor verwondingen bij omstaanders heeft gezorgd. Bovendien kostte dit de club meer dan 7.000 euro aan boetes en schade. Als club handelen we consequent. Er komen striktere regels en we verbieden tifo’s tot het einde van het seizoen", deelt de club mee volgens Het Belang van Limburg.

Supportersclub 'Gran Kanaria' heeft op de maatregelen gereageerd. 'Het verbod op grote vlaggen/banners, tifo's en capostand valt ons zwaar op de maag', klinkt het op Facebook.

Ze gaan ook over tot actie in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, tegen Club Brugge. 'Wij willen als sfeergroep en als trouwe supporters ons ongenoegen uiten door in de symbolische 12e minuut het stadion te verlaten.'