De grootste steun voor Ronny Deila komt uit hoek waarvan je het totaal niet verwacht

Club Brugge speelt vanavond een levensbelangrijk Europees duel. Blauwzwart moet voorbij Molde in de Conference League.

Club Brugge verloor vorige week met 2-1 in Molde de heenwedstrijd van de achtste finales van de Conference League. Vanavond is het dan ook van moeten. Niet alleen om het seizoen te redden, maar ook om voor het vel van trainer Ronny Deila.

Coach Erling Moe van Molde heeft alvast goede raad klaar voor het bestuur van Club Brugge. Dat liet hij weten op zijn persconferentie naar aanleiding van het duel in het Jan Breydelstadion van vanavond.

Situatie van Deila heeft geen invloed op de match tegen Molde

“Ik volg Ronny al erg lang. Hij is een van de beste Noorse coaches in het buitenland. Overal heeft hij goede prestaties geleverd: in de Verenigde Staten, Schotland en nu hier in België”, klinkt het.

“De beste beslissing die het Brugse bestuur kan nemen, is hem tijd geven, want zijn teams worden altijd beter als hij er een tijdje gewerkt heeft. Kijk daarvoor maar naar het verleden”, vertelt hij nog.

Invloed op de wedstrijd zal de situatie van Deila volgens Moe zeker niet hebben. “Club is professioneel en Ronny is dat ook. Allebei willen ze gewoon winnen. Daarnaast is de situatie wat ze is en kan het publiek eventueel wel een rol gaan spelen.”

Moe weet waaraan hij zich mag verwachten in Brugge. “Ze zullen ons vanaf de eerste minuut aanvallen, met hun bekende hoge pressing en ons onder druk zetten. Wij moeten daar klaar voor zijn.”