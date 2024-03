Peter Vandenbempt maakt bedenkingen bij de contractverlenging van Tedesco

De voetbalbond kondigde vanmorgen aan dat Tedesco tot 2026 bondscoach blijft. Maar was dat wel nodig, vraagt Peter Vandenbempt zich af.

We hebben een verrassing, zo kondigde de voetbalbond vanmorgen aan op haar sociale media. Op de voorstelling van de shirts en de bekendmaking van de selectie van Domenico Tedesco bleek die verrassing de contractverlenging van de bondscoach te zijn.

Tedesco ligt zo twee jaar langer vast als bondscoach van de Rode Duivels. “Ik blijf erbij: een contractverlenging vind ik volstrekt overbodig voor een eindronde”, is analist Peter Vandenbempt heel erg duidelijk bij Sporza.

Al is die contractverlenging ook wel logisch te noemen. “Op dit moment verdient Tedesco die met zijn verjongingsproces, maar om dat nu al op papier te zetten? Een groot toernooi bepaalt de verdere samenwerking. Ik begrijp het natuurlijk wel. Want als de Belgen sterk voetballen, zullen de clubs aan zijn mouwen trekken. Dat is de logica van het voetbal.”

Goede test voor Rode Duivels tegen Engeland

Voor Vandenbempt is de situatie duidelijk. Hij vindt dat Tedesco eerst had moeten presteren tegen grote ploegen op een toernooi. De tweede wedstrijd in deze interlandbreak had zelfs al een eerste test kunnen zijn.

“De oefenpot in Londen tegen Engeland wordt alvast boeiend. Zo vaak spelen de Rode Duivels niet tegen een topland en wat mij betreft, behoort Engeland tot de favorieten voor de Europese titel in Duitsland”, besluit Vandenbempt.