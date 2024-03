📷 Tedesco lost selectie: Dit zijn de Rode Duivels voor Ierland en Engeland, met één grote afwezige

De Rode Duivels spelen zaterdag 23 maart in Dublin tegen Ierland. Op dinsdag 26 maart staan een oefenwedstrijd tegen Engeland op de agenda.

In het Hergé-museum van Louvain-la-Neuve heeft bondscoach Domenico Tedesco zopas zijn selectie voor de nationale ploeg bekendgemaakt. De namen die hij selecteerde kan je hieronder raadplegen.

Dit interlandwindow is de laatste rechte lijn richting het EK in Duitsland van deze zomer.

The first list of 2024. 📰 pic.twitter.com/xQRZQbmtw5