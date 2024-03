Vermeeren valt met zijn gat in de boter: "Ik ontferm me over hem op training en in het dagelijks leven"

Arthur Vermeeren verkaste tijdens de wintermercato van Royal Antwerp FC naar Atletico Madrid. Aan spelen kwamen onze landgenoot echter nog niet veel toe.

Atletico Madrid plaatste zich woensdag dankzij de strafschoppen voor de kwartfinale van de Champions League. Axel Witsel stond er ook nu weer als centrale verdediger bij de Spaanse club van Arthur Vermeeren.

Witsel kwam na afloop van de partij bij Gilles De Bilde langs op VTM. “Het was een sterke match van iedereen”, zei Witsel. “Na de heenmatch én de tegengoal hier moesten we het hoofd koel houden en rustig blijven, ons eigen spel blijven spelen. Dat hebben we gedaan. Met de steun van de fans, natuurlijk.”

Vermeeren wordt superbelangrijk voor Atletico

Witsel zit met een aflopend contract, maar hoopt dat er toch nog een nieuw contract uit de bus zal komen. “Ik voel me hier heel goed, zowel in mijn hoofd als fysiek. Ik zou graag nog één of twee jaar op dit niveau spelen. Ik zou graag blijven, maar ik breek er nu mijn hoofd niet over. Eerst het seizoen in schoonheid afsluiten.”

Witsel had ook een boodschap over Arthur Vermeeren. “Hij doet het hier goed. Het is een grote stap voor een 19-jarige, hé. Hij moet alles leren en zich nog aanpassen. Samen met de ploegmaats ontferm ik me over hem, zowel op training als in het dagelijkse leven. Ik twijfel er niet aan dat Arthur in de toekomst superbelangrijk zal zijn voor de club.”