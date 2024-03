Fort Lotto Park: tegenstanders beseffen weer dat er weinig te rapen valt in Anderlecht

De thuisreputatie van Anderlecht heeft dit seizoen een flinke boost gekregen. Terwijl we de voorbije jaren dikwijls hoorden van tegenstanders dat ze zonder schrik afzakten naar het Lotto Park, is dat nu zeker niet meer het geval. Meer nog: veelal klinkt het dat "we hier de punten niet moeten halen".

Anderlecht is dit seizoen in eigen huis zelfs ongeslagen. Drie keer werd er gelijkgespeeld: tegen Club Brugge, Standard en Union. De overige elf wedstrijden werden gewonnen. Op verplaatsing werd er zes keer gelijkgespeeld en twee keer verloren. Ter vergelijking: vorig seizoen werd er thuis vier keer een draw uit de brand gesleept en... werd er zeven keer verloren. Die evolutie is opmerkelijk. En dat heeft natuurlijk veel te maken met de kwaliteitsinjectie die er vorige zomer werd doorgevoerd. Kwaliteit natuurlijk Thorgan Hazard, Thomas Delaney, Kasper Dolberg, Peter Schmeichel, Mats Rits... da's zeker geen 'kattepis'. Een injectie van kwaliteit en ervaring. En individuele klasse, want daarop heeft Anderlecht al meerdere keren het verschil gemaakt. Maar wat ook doorslaggevend is: het Lotto Park is weer een burcht geworden. Een fort. Anderlecht heeft heel wat nieuwe fans aangetrokken met een doorgedreven marketingcampagne. En dat is de sfeer ten goede gekomen. Nieuwe supporters Een nieuwe generatie jongere fans heeft de weg naar het Astridpark gevonden en zo komt de sfeer niet alleen meer uit de spionkoppen. En ze zijn met veel... Buiten de match tegen Westerlo was elke wedstrijd dit seizoen uitverkocht. En dat zal ook zo blijven tijdens de play-offs. Anderlecht heeft de luxe dat het eigenlijk zijn hele stadion zou kunnen vullen met abonnees, maar dat niet wil. Van de ongeveer 21.000 beschikbare plaatsen worden er 16.500 in abonneeformule aangeboden. De rest blijft losse verkoop omdat ze weten dat er duizenden staan te wachten om af en toe een match mee te pikken. Zo wordt iedereen bediend. Ook met de speciale abonneeformules waarop je het hele seizoen lang nog kan inschrijven. Club Brugge kent minder seizoen... en dat is eraan te zien Anderlecht heeft zo een bijna perfecte bezettingsgraad van 98,1 procent. Met ruime voorsprong het beste in de JPL. Nummer 2 is Antwerp met 88 procent en nummer 3... Union met 79,9 procent. Jan Breydel zit dit seizoen slechts voor 71,8 procent gevuld. En is daarmee pas negende op de ranglijst Alles hangt dus samen met sportieve prestaties. Dat mag duidelijk zijn. Maar de sportieve prestaties gaan ook hand in hand met de steun die de ploeg ervaart.





