Franky Van der Elst is hard voor KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck: "Je kan beter doen"

KAA Gent speelt zondag een enorm belangrijke wedstrijd. Er moet gewonnen worden van Charleroi om een kleine kans te houden op de Champions' Play-offs.

Op deze manier dreigt KAA Gent voor het derde jaar op rij naast de Champions' Play-offs te grijpen. Voor Franky Van der Elst zou dat een flinke mislukking zijn.

"Drie jaar op rij ernaast grijpen, dat is eigenlijk een mislukking", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Sorry Hein, we kunnen het niet anders noemen. In een Champions’ Play-off met vier kan dat gebeuren. Met zes zijn er echter niet veel excuses. Ik weet wel, er zijn spelers verkocht, maar 6 op 27 na Nieuwjaar is te weinig. Je kan beter doen."

Van der Elst vindt ook dat Vanhaezebrouck meer verantwoordelijkheid mag nemen. "Dat vind ik wel. Je moet niet altijd op dezelfde nagel kloppen. Hein doet dat soms wat te veel. En te lang. Hij is soms ook hard voor zijn spelers en daar win je volgens mij niet veel mee. Ik snap wel, soms ben je gefrustreerd, over die transfers, die overname, het gevoel dat het misschien op zijn einde loopt."

"Dan vliegt er eens iets uit, zoals die keer over Depoitre. Soms bijt je toch beter eens op uw sjiek en zeg je dat alleen binnenskamers. Hij zit elke week in Extra Time zonder dat hij er lijfelijk aanwezig is. Voor de pers is dat te mooi om te laten liggen, maar zijn die spelers daar altijd mee gediend? Als het niet over jezelf gaat, is dat fijn om naar te kijken. Voor de speler in kwestie niet", gaat hij verder.

Maar Van der Elst ziet wel dat Vanhaezebrouck een goede trainer is. Volgens hem is het probleem dat de Gent-coach wat te veel analist is. "We gaan er geen slechte trainer van maken, integendeel. Maar hij heeft wel een kantje."

"Soms bekijkt hij het teveel als analist. Een goeie analist zelfs. Terwijl hij wél nog altijd trainer is. Zelfs al zie ik niet meteen waar hij nu naartoe zou gaan, ik hoop voor hem dat hij het nog lang kan zijn."