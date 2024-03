Hoe kon OH Leuven zo in de problemen geraken? "Ze moeten bij OHL eens in de spiegel kijken"

OH Leuven kent niet zijn beste seizoen. De club speelt zondag een erg belangrijke wedstrijd en heeft nog een kleine kans om de Relegation Play-offs te vermijden.

OH Leuven staat momenteel op de 13e plaats met 26 punten. De club kan nog wel uit de rode zone geraken, maar dan moet het winnen van KV Mechelen en hopen dat KVC Westerlo en Charleroi dat niet doen. Ook zal er naar het doelpuntensaldo moeten gekeken worden dan.

Bjorn Ruytinx, gewezen ex-speler van OHL, ziet dat winst tegen KV Mechelen mogelijk is. "OHL is wel een beetje het zwarte beest van KV Mechelen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Eerder dit seizoen won Leuven al in Mechelen en vorig seizoen pakte OHL ook al vier op zes."

"Ik geloof dat alles nog mogelijk is en het is een wedstrijd waar ik erg naar uitkijk. Je hebt het niet meer zelf in de hand, maar Charleroi en Westerlo hebben ook geen makkelijk programma. Als OHL zijn wedstrijd wint, denk ik wel dat het mogelijk is om te ontsnappen."

Volgens Ruytinx zijn er bij de club niet altijd de juiste keuzes gemaakt. Zo kon OHL plots flink in de miserie geraken. "Er zijn sportief niet altijd de juiste keuzes gemaakt", gaat hij verder bij de krant. "Dan heb ik het zowel over het aantrekken als het opstellen van spelers. "

"Er zijn natuurlijk ook zware blessures geweest, met onder meer Mathieu Maertens die lang out was, maar ik denk toch dat ze bij OHL eens in de spiegel moeten kijken. Het moet echt anders. Je kan er niet omheen dat er veel geld is uitgegeven, en dat er toch veel minder resultaat wordt geboekt dan door ploegen met veel minder budget", besluit Ruytinx.