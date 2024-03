Augustinsson heeft nog heel grote plannen met RSC Anderlecht

Ludwig Augustinsson wordt door RSC Anderlecht gehuurd dit seizoen. In de deal is echter geen aankoopoptie opgenomen.

Augustinsson begint aan de laatste wedstrijden van het seizoen, maar zoals de kaarten er nu bij liggen zouden het wel eens zijn laatste matchen bij Anderlecht in het algemeen kunnen zijn. In zijn huurovereenkomst zit immers geen aankoopoptie.

Toch hoopt Augustinsson dat de zaak nog een andere wending krijgt. “Ik zie mezelf hier zeker nog een paar seizoenen spelen”, vertelt de Zweed aan Het Laatste Nieuws.

En daarvoor ondernam hij al de nodige stappen, want de plannen zijn duidelijk. “Dat heb ik de mensen die het horen te weten ook al duidelijk gemaakt. Het is nu aan de clubs en mijn makelaar om tot een akkoord te komen. Het is mijn ambitie om met Anderlecht Europees te spelen, liefst Champions League.”

Augustinsson wil Champions League spelen met Anderlecht

Om dat doel te halen word je best van al kampioen. Dan moet er de komende maanden fel strijd geleverd worden met Union SG, al is het uitkijken of er nog een andere ploeg uit de top zes zich in het titeldebat kan mengen.

“Ik denk dat het nog zeer spannende play-offs zullen worden. Ik vind het goed dat de beste teams elkaar nog twee keer treffen, dat trekt het niveau omhoog. Dat niveau in België ligt trouwens hoger dan ik aanvankelijk dacht.”

Een systeem van play-offs is niet nieuw voor Augustinsson, dat kent hij van in Denemarken. Alleen behoudt iedereen de punten daar en worden die niet zoals bij ons gehalveerd.