"Dan wordt Cercle Brugge een bedreiging voor de Belgische topclubs"

Voor Cercle Brugge is het dit weekend alle hens aan dek om nog in de top zes te eindigen. Het is echter afhankelijk van wat de andere gegadigden doen.

Cercle Brugge heeft een knap seizoen gespeeld, al zou het wel kunnen dat de kers op de taart ontbreekt als de Vereniging naast een ticket voor de Champions’ Play-offs grijpt. De structuur laat de club op dit moment toe te groeien om binnen afzienbare tijd een bedreiging voor de topclubs te worden, zo lijkt het. “Met de combinatie van huurspelers – vaak van Monaco – en eigen jeugd, jongens zoals Vanhoutte en Deman, die ze voor aardig wat geld konden verkopen, en Somers zit er wel een visie achter”, zegt Georges Leekens aan de Krant van West-Vlaanderen. Cercle Brugge en KAA Gent eindigen in de top zes Toch is de weg nog lang om de aansluiting bij de echte top te vinden en daar ook te kunnen blijven. Slechts één ding lijkt dat echt te bepalen. “Alles zal toch afhangen van Monaco: hoeveel financiële ondersteuning krijgen ze nog in de toekomst? Want het draait in het hedendaagse voetbal toch altijd daarrond. Indien de moederclub niet verder investeert in Cercle zal het toch niet evident worden de huidige positie te handhaven.” Leekens is ervan overtuigd dat Cercle nog een ticket voor de Champions’ Play-offs kan afdwingen. Voor de laatste overgebleven plek doet hij wat sentimenteel en geeft hij die aan KAA Gent.