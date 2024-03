Westerlo krijgt bijzondere mededeling van Referee Department over match tegen Charleroi

Westerlo verloor op 1 maart in eigen huis van Charleroi. Ook de heenmatch werd geleid door scheidsrechter Van Driessche en die ging twee keer in de fout.

Westerlo verloor dit seizoen twee keer van Charleroi. Twee keer was Van Driessche scheidsrechter van dienst en twee keer werd er een fout gemaakt in het nadeel van Westerlo.

Na de heenwedstrijd kreeg Westerlo de nodige verontschuldigingen van scheidsrechtersbaas Layec en ook na de match begin deze maand kwam er een statement van het Referee Department.

Dat laat vicevoorzitter Hasan Cetinkaya weten aan Gazet van Antwerpen. “Ze hebben toegegeven dat hij niet zo snel had mogen fluiten”, klinkt het.

Cetinkaya leest daarna een email voor die hij van het scheidsrechtersdepartement kreeg. “Jullie hebben volledig gelijk wat betreft de te snelle beslissing van de scheidsrechter. In de technische commissie hebben we over deze fase gediscussieerd en we hebben de scheidsrechters gevraagd om bij belangrijke fases in het strafschopgebied hun tijd te nemen.”

Charleroi verschillende keren bevoordeeld door scheidsrechters

De fout werd ook toegegeven. “Op basis van de beelden konden wij geen duidelijke fout vaststellen waarbij je kan fluiten voor een duidelijke duwfout van jullie aanvaller.' De goal had dus gewoon moeten tellen. Op dit niveau mag je zo'n cruciale fouten niet maken.”

Bij Westerlo begrepen ze ook niet waarom dezelfde ref aangesteld voor de terugmatch, als er in de heenwedstrijd al een probleem was.

“Daar kan ik nog altijd niet bij. Na de heenwedstrijd heeft hij zich nog geëxcuseerd, maar nu ging hij opnieuw in de fout. Bij buitenspel wachten scheidsrechters soms vijftien seconden, nu fluit hij binnen de seconde voor een fout die er niet was. Een week later stel ik vast dat Charleroi opnieuw meeval heeft met de beslissingen van de scheidsrechter.”