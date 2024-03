Ref Van Driessche krijgt de volle laag van Union-spelers: "Er zijn er voor minder KO gegaan"

Bij Union waren ze gefrustreerd na de wedstrijd. Niet zozeer Alexander Blessin, die zijn emoties alweer onder controle had, maar vooral de spelers. Anthony Moris verwoordde het gevoel dat leefde in de kleedkamer. En hij was niet mals voor de arbitrage.

Moris laakte de subjectiviteit in de beslissingen. Jelle Bataille kreeg geen rood voor een karatetrap op de borst van Koki Machida. De Japanner moest er even later wel uit na een tweede gele kaart voor een heel lichte overtreding.

"Ik hou er niet van om over scheidsrechters te praten, maar er zijn dingen die me ertoe dwingen", zei kapitein Anthony Moris. "Ze floten alles in ons nadeel. Een overtreding zoals die op Machida kan niet getolereerd worden op een voetbalveld."

"Ik heb de beelden ervan net gezien en ik kan het niet begrijpen dat daarvoor geen rood getrokken wordt. Een knie in het gezicht krijgen... Sommigen gaan voor minder KO. Ik kan zijn frustratie dus begrijpen."

Van Driessche heeft de lat te hoog gelegd

Machida kon het immers niet geloven toen hij wat later zelf een rode kaart onder zijn neus geschoven kreeg. Moris denkt echter de reden te weten. "Omdat hij die bal op Ejuke schoot", knikte Moris. "Dat was voor de scheidsrechter de aanleiding om hem rood te geven."

Moris had Bram Van Driessche trouwens al gewaarschuwd. "Ik vertelde de scheidsrechter in de rust dat hij de lat te hoog had gelegd door Janssen geen gele kaart te geven, wat hij verdiend had. De scheidsrechter bracht zichzelf in moeilijkheden door de zaken niet eerder te kalmeren. Maar over het algemeen zal ik de reactie van het team na de uitsluiting en de wil om deze overwinning koste wat het kost te behalen, onthouden."