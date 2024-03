Blessin onkarakteristiek door het lint: werd doelpunt Antwerp onterecht goedgekeurd?

Alexander Blessin is meestal niet uit zijn lood te slaan. Hebt u de Union-coach al eens geobserveerd tijdens een match? Meestal staat hij stoïcijns te kijken, enkel bijsturend als het echt moet. Tegen Antwerp liep het echter anders en pakte hij zelfs geel voor een woede-uitbarsting.

Achteraf kon hij er wel om lachen. Om zijn reactie welteverstaan, want hij was het nog steeds niet eens met één beslissing. Een wedstrijdbepalende ook, want Blessin had de beelden van de tegengoal al bekeken.

"Er waren wel wat emoties. Normaal heb ik daar geen problemen mee, maar na de wedstrijd heb ik de kans gehad mijn hersenen wat te laten afkoelen", grijnsde hij. "Met al dat geluid achter je... Je gaat soms mee in de emoties van de wedstrijd."

"De ref was wel OK hoor, maar de VAR niet. Bij de goal raakt een Antwerp-speler de bal twee keer met de hand. Het was een verkeerde beslissing om die goal goed te keuren."

Vermoeide Machida

Ook de tweede gele kaart voor Koki Machida leek ons trouwens heel licht. "(zucht) Ja, ik heb de beelden nog niet goed gezien. Die eerste gele was al vermijdbaar."

"De tweede was een technische fout. Hij kan het beter doen, maar Koki heeft dit seizoen al de meeste wedstrijden van allemaal gespeeld. Nu moet hij terug naar zijn nationale ploeg. Als je vermoeid bent, maak je zulke fouten. Dat is begrijpelijk."