Hein Vanhaezebrouck verrast met pluim richting bestuur: "Wijze beslissing"

Hein Vanhaezebrouck lijkt mogelijk aan zijn laatste maanden bezig als trainer van KAA Gent. De voorbije maanden botste het meermaals tussen hem en het Buffalo-bestuur. Toch is hij soms ook bijzonder eerlijk en nu ook eens opvallend positief over het bestuur van de Gentse club.

Of Hein Vanhaezebrouck langer kan, zal of wil blijven bij KAA Gent? Dat zal nog moeten blijken. Het aflopende contract is tot op heden in ieder geval nog niet verlangd. En dus is er al een tijdje de nodige speculatie.

Ondertussen hebben ze bij Gent wel sterkhouder en kapitein Sven Kums een nieuwe contractverlenging aangeboden. Hij zal daardoor tot juni 2025 bij de Buffalo's blijven. En dat is wel naar de zin van Vanhaezebrouck dus.

"De contractverlenging is meer dan terecht als je ziet wat hij ook dit seizoen weer bewijst. Het is een wijze beslissing", kon er ook veel lof richting het Gentse bestuur vanaf op de persconferentie in aanloop naar de match tegen Charleroi.

Sven Kums is nog even buiten strijd

Volgens Vanhaezebrouck is Sven Kums een onmisbare pion en zouden ze met hem fit en in de basis minder wedstrijden hebben verloren de voorbije weken/maanden.

Kums is nog fit genoeg om door te doen, maar kampt voorlopig met een blessure. De vraag is of hij tegen de play-offs opnieuw klaar voor de strijd zal zijn, maar daarop kon of wilde Vanhaezebrouck niet reageren. Het wordt dus nog even afwachten.